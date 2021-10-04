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У львівській дитячій лікарні на Орлика виходили трійню

Ольга Денисяка

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Медики дитячої міської лікарні Львова на вулиці Пилипа Орлика виходили трійню – двох дівчаток та хлопчика. Про це йдеться на сторінці медзакладу у Facebook.

Малечею опікувались медики відділення реанімації новонароджених та недоношених дітей та відділення патології новонароджених.

Лікарі розповідають, що дівчатка при народженні мали трішки більше 900 грам, а хлопчик більше одного кілограма. Зараз вони здорові йдуть додому, усі з вагою близько 2-ох кілограм, повністю обстежені вузькими спеціалістами нашої лікарні – неонатологами, невропатологами, окулістами, фізичними терапевтами тощо.

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Фото: Facebook/дитяча лікарня на Орлика

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