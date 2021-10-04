Pandora Papers: Коломойський перерахував офшорним компаніям Зеленського 40 млн доларів

Понад 650 репортерів з усього світу під керівництвом Міжнародного консорціуму журналістів-розслідувачів оприлюднили фінансові документи про таємні угоди і приховане майно сотень світових лідерів. Новий витік даних отримав назву Pandora Papers. Про це пише Бабель, з посиланням на «Документи Пандори».

Їх оприлюднили увечері в неділю, 3 жовтня. Там фігурують близько 35 чинних і колишніх лідерів держав і понад 300 чиновників. Це останній з низки витоків за останні сім років після файлів FinCen, Paradise Papers, Panama Papers і LuxLeaks. Вивчення файлів організував Міжнародний консорціум журналістів-розслідувачів (ICIJ), в якому беруть участь понад 650 репортерів.

Витік 12 мільйонів документів стався з компаній, що працюють, зокрема, на Британських Віргінських островах і Кіпрі, в Панамі, Белізі, Сінгапурі, ОАЕ та Швейцарії. У них ідеться, зокрема, про те, що король Йорданії таємно накопичив власності у Британії і США на суму понад $90 мільйонів. Документи також показують, що колишній премʼєр-міністр Британії Тоні Блер і його дружина заощадили понад $400 тисяч на гербовому зборі при купівлі лондонського офісу.

Pandora Papers містять дані про те, як сімʼя азербайджанського президента Ільхама Алієва придбала 17 обʼєктів нерухомості в Британії, включно з офісною будівлею за майже $45 млн для його 11-річного сина Гейдара.

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Нові дані також повʼязують президента Росії Володимира Путіна з секретними активами в Монако: Світлана Кривоногих (ЗМІ писали, що вона народила йому доньку) володіє квартирою в розкішному житловому комплексі Monte Carlo Star в двох кроках від казино Monte Carlo. Квартира і парковка на два автомобілі обійшлися в 3,6 мільйони євро.

Крім цього, нові дані демонструють, що премʼєр-міністр Чехії Андрій Бабіш використовував офшорну інвесткомпанію для придбання замку на півдні Франції вартістю $22 мільйони.

Україна

Від України документи досліджували журналісти проєкту «Слідство.Інфо» – це незалежна українська агенція журналістських розслідувань.

Журналісти знайшли підтвердження того, що офшорні фірми президента України Володимира Зеленського та його команди з 2012 року нібито отримали 40 мільйонів доларів від компаній, пов’язаних із олігархом Ігорем Коломойським. Це відбувалося у період, коли студія «Квартал 95» почала співпрацювати з телеканалом «1+1».

«Слідство.Інфо» зазначає, що у 2012 році «кварталівці» зареєстрували понад десяток фірм на Британських Віргінських островах, Белізі та на Кіпрі. В осерді цієї мережі – досі невідома фірма Maltex Multicapital Corp, яка була порівну поділена між фірмами Зеленського, братів Сергія та Бориса Шефірів та ще одного «кварталівця» – сценариста та режисера продуктів студії Андрія Яковлева.

Номінальний власник Maltex Multicapital – чинний голова СБУ Іван Баканов. Саме він підписав так звану «трастову декларацію» – документ, який фіксує відносини між номінальним та реальним власником компанії. Як з’ясували журналісти із документів Pandora Papers, 40 мільйонів доларів формально були сплачені як внесок до статутного капіталу.

Водночас офшорні компанії, які, ймовірно, переказували кошти «кварталівцям», підозрюють у відмиванні мільярдів з ПриватБанку – співвласником цього банку раніше був олігарх Ігор Коломойський.

Крім того, за даними джерел «Слідства.Інфо», переказ грошей відбувався через кіпрську філію ПриватБанку. Нові документи засвідчують, що принаймні одна з компаній очільників «Квартал 95» мала рахунок у цьому банку, «тобто офшори Зеленського також могли бути частиною історії з відмиванням брудних грошей».

Нагадаємо, переглянути фільм «Слідства.Інфо» можна тут.