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Через аварійні роботи 20 вулиць Львова залишилось без води

Аліса Белей

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У понеділок, 4 жовтня, через проведення аварійно–ремонтних робіт на перехресті вулиць Листопадового Чину – Богдана Лепкого 20 вулиць у центрі Львова залишились без води. Про це повідомляє «Гаряча лінія міста».

До 16:00 води не буде за такими адресами:

  • вул. Волошина А – Всі будинки;
  • вул. Герцена О – Всі будинки;
  • вул. Гоголя М – Всі будинки;
  • вул. Григоровича І – Всі будинки;
  • вул. Дудаєва Дж – Всі будинки;
  • вул. Князя Романа – Всі будинки;
  • вул. Лепкого Б – Всі будинки;
  • вул. Листопадового Чину – Всі будинки;
  • вул. Мартовича Л – Всі будинки;
  • вул. Огієнка І – Всі будинки;
  • вул. Поповича Є – Всі будинки;
  • вул. Саксаганського П – Всі будинки;
  • вул. Словацького Ю – Всі будинки;
  • вул. Стефаника В – Всі будинки;
  • вул. Стецька Я – Всі будинки;
  • вул. Університетська – Всі будинки;
  • вул. Фредра О – Всі будинки;
  • вул. Чайковського П – Всі будинки;
  • просп. Шевченка Т пр – Всі будинки;
  • вул. Щепкіна М – Всі будинки.

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