Через аварійні роботи 20 вулиць Львова залишилось без води

У понеділок, 4 жовтня, через проведення аварійно–ремонтних робіт на перехресті вулиць Листопадового Чину – Богдана Лепкого 20 вулиць у центрі Львова залишились без води. Про це повідомляє «Гаряча лінія міста».

До 16:00 води не буде за такими адресами:

вул. Волошина А – Всі будинки;

вул. Герцена О – Всі будинки;

вул. Гоголя М – Всі будинки;

вул. Григоровича І – Всі будинки;

вул. Дудаєва Дж – Всі будинки;

вул. Князя Романа – Всі будинки;

вул. Лепкого Б – Всі будинки;

вул. Листопадового Чину – Всі будинки;

вул. Мартовича Л – Всі будинки;

вул. Огієнка І – Всі будинки;

вул. Поповича Є – Всі будинки;

вул. Саксаганського П – Всі будинки;

вул. Словацького Ю – Всі будинки;

вул. Стефаника В – Всі будинки;

вул. Стецька Я – Всі будинки;

вул. Університетська – Всі будинки;

вул. Фредра О – Всі будинки;

вул. Чайковського П – Всі будинки;

просп. Шевченка Т пр – Всі будинки;

вул. Щепкіна М – Всі будинки.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.





WordPress Slideshow

Реклама партнерів