Через аварійні роботи 20 вулиць Львова залишилось без води

У понеділок, 4 жовтня, через проведення аварійно–ремонтних робіт на перехресті вулиць Листопадового Чину – Богдана Лепкого 20 вулиць у центрі Львова залишились без води. Про це повідомляє «Гаряча лінія міста».
До 16:00 води не буде за такими адресами:
- вул. Волошина А – Всі будинки;
- вул. Герцена О – Всі будинки;
- вул. Гоголя М – Всі будинки;
- вул. Григоровича І – Всі будинки;
- вул. Дудаєва Дж – Всі будинки;
- вул. Князя Романа – Всі будинки;
- вул. Лепкого Б – Всі будинки;
- вул. Листопадового Чину – Всі будинки;
- вул. Мартовича Л – Всі будинки;
- вул. Огієнка І – Всі будинки;
- вул. Поповича Є – Всі будинки;
- вул. Саксаганського П – Всі будинки;
- вул. Словацького Ю – Всі будинки;
- вул. Стефаника В – Всі будинки;
- вул. Стецька Я – Всі будинки;
- вул. Університетська – Всі будинки;
- вул. Фредра О – Всі будинки;
- вул. Чайковського П – Всі будинки;
- просп. Шевченка Т пр – Всі будинки;
- вул. Щепкіна М – Всі будинки.
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Аліса Белей