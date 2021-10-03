«Офшор 95». У Києві зривають показ розслідування про Зеленського

Журналісти Слідство.Інфо підготували новий двогодинний фільм-розслідування про президента Володимира Зеленського, у якому обіцяють довести його тісні зв’язки з олігархом та оприлюднити схеми із відмиванням грошей. Однак прем’єрний показ розслідування, що було анонсовано у Малій Опері (Дегтярівська, 5, Київ), може не відбутися, про це повідомила журналістка проєкту Анна Бабинець у своєму Facebook.

За словами журналістки, угода оренди підписана і локація оплачена. На показ, який заплановано на 19.00 запрошено 250 людей. Утім за кілька годин до показу фільму «Офшор 95» директор Малої Опери зателефонував і повідомив, що демонстрації фільму-розслідування про Зеленського не буде.

«Олексій Прасол подзвонив нам і сказав, що показу не буде – «ми не будемо показувати фільм про президента» (фільм про офшори Зеленського). Згодом Олексій написав, що у них немає світла і взагалі ремонт. Я приїхала, переконалися, що світло є, а ремонту немає. Однак постери з нашим фільмом з приміщення познімали, працівникам сказали, що короткий день – опера закривається о 17.00. Олексій сказав телефоном, що нічого не знає про наш фільм і кинув слухавку», – повідомила Анна Бабинець.

Реклама партнерів

За даними Української правди, зрив показу стався після того, як у КМДА зателефонував чоловік, який представився начальником СБУ і пригрозив «проблемами, якщо показ все ж відбудеться».

Журналісти почали шукати нову локацію для показу фільму, утім столичні чиновники запевняють, що показ таки відбудеться у Малій Опері, о 19:00, як і планувалося.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.