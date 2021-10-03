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19-річний важкоатлет з Жидачева зі світовим рекордом став чемпіоном Європи

Андрій Котенський

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Жидачівський важкоатлет Богдан Гоза виборов золото на чемпіонаті Європи серед юніорів. У сумі двоборства представник Львівщини підняв 400 кг, повідомляє управління молоді та спорту ЛОДА.

У ривку Богдаг Гоза підняв 190 кг, що стало новим європейським та світовим рекордом серед юніорів. Цікаво, що попередній рекорд також належав Богдану. У поштовху представник Львівщини підняв 210 кг.

Богдан Гоза навчається у Львівському державному університеті фізичної культури імені Івана Боберського та Львівській школі вищої спортивної майстерності. Його тренують Андрій та Володимир Гентоші.

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