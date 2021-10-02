За значний внесок у розвиток національної освіти та багаторічну педагогічну діяльність і професіоналізм семеро львівських освітян отримали ордени та звання. Відповідний указ опубліковано на сайті глави держави.

Орденом «За заслуги» ІІІ ступеня нагороджено Миколу Петруніва – учителя Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату при Львівському національному університеті імені Івана Франка.

Орден княгині Ольги ІІ ступеня отримала Лілію Олексин – учителька Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату при Львівському національному університеті імені Івана Франка.

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Звання «Заслуженого діяча науки і техніки України отримав Ігор Заневський – завідувач кафедри Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського, а також Михайло Кельман – професор кафедри Інституту права, психології та інноваційної освіти Національного університету «Львівська політехніка»

Звання «Заслужений працівник культури України» отримала директорка Львівської державної музичної школи №8 Світлана Карпович.

Звання «Заслужений працівник освіти» присвоєно директорці Львівського професійного коледжу готельно-туристичного та ресторанного сервісу Ганні Балущак.

Звання «Заслужений праціник фізичної культури та спорту» присвоєно старшому викладачеві кафедри Львівського державного університету фізичної культури Аліні Сениці.

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