Двоє українських захисників зазнали поранень на Донбасі

Збройні формування Російської Федерації продовжують обстріли позицій Збройних Сил України. Внаслідок обстрілів терористів двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали вогнепальні поранення, повідомляє пресцентр Операції об’єднаних сил.

Протягом минулої доби, 1 жовтня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 14 порушень режиму припинення вогню, 5 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Біля Новозванівки та Новоолександрівки терористи здійснили обстріл наших позицій з мінометів калібру 120 мм. Вдруге в бік Новоолександрівки вогонь вели з великокаліберних кулеметів.

Реклама партнерів

Міномети калібру 120 мм окупанти двічі застосували в бік Авдіївки. Під обстріл потрапив і сам населений пункт, внаслідок чого пошкоджено житлові будинки та прилеглу територію.

Втрат серед цивільного населення немає.

Позиції наших захисників поблизу Лебединського потрапили під обстріл з гранатометів різних систем.

Поблизу Луганського ворог відкривав вогонь з великокаліберних кулеметів.

Поблизу Водяного, що на Приазов’ї, та Новолуганського найманці застосували гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.

В напрямку Кримського російсько-окупаційні війська вели вогонь із мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

На Донеччині за допомогою безпілотного літального апарату противник скинув гранатометні постріли біля Первомайського.

В районі Нью-Йорка ворог вів обстріл з великокаліберних кулеметів, а також застосував БпЛА та здійснив скидання ВОГ-17.

Крім того, на Луганщині зафіксований проліт ворожого безпілотника, ймовірно Орлан-10, з перетином лінії розмежування.

Внаслідок ворожих обстрілів двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали вогнепальні поранення. Воїни перебувають в лікувальному закладі. Стан обох поранених – задовільний.

На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Сьогодні, 2 жовтня, порушень режиму припинення вогню наразі не зафіксовано.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.