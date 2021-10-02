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Двоє українських захисників зазнали поранень на Донбасі

Андрій Котенський

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Збройні формування Російської Федерації продовжують обстріли позицій Збройних Сил України. Внаслідок обстрілів терористів двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали вогнепальні поранення, повідомляє пресцентр Операції об’єднаних сил.

Протягом минулої доби, 1 жовтня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 14 порушень режиму припинення вогню, 5 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Біля Новозванівки та Новоолександрівки терористи здійснили обстріл наших позицій з мінометів калібру 120 мм. Вдруге в бік Новоолександрівки вогонь вели з великокаліберних кулеметів.

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Міномети калібру 120 мм окупанти двічі застосували в бік Авдіївки. Під обстріл потрапив і сам населений пункт, внаслідок чого пошкоджено житлові будинки та прилеглу територію.

Втрат серед цивільного населення немає.

Позиції наших захисників поблизу Лебединського потрапили під обстріл з гранатометів різних систем.

Поблизу Луганського ворог відкривав вогонь з великокаліберних кулеметів.

Поблизу Водяного, що на Приазов’ї,  та Новолуганського найманці застосували гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.

В напрямку Кримського російсько-окупаційні війська вели вогонь із мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

На Донеччині за допомогою безпілотного літального апарату противник скинув гранатометні постріли біля Первомайського.

В районі Нью-Йорка ворог вів обстріл з великокаліберних кулеметів, а також застосував БпЛА та здійснив скидання ВОГ-17.

Крім того, на Луганщині зафіксований проліт ворожого безпілотника, ймовірно Орлан-10, з перетином лінії розмежування.

Внаслідок ворожих обстрілів двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали вогнепальні поранення. Воїни перебувають в лікувальному закладі. Стан обох поранених – задовільний.

На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Сьогодні, 2 жовтня, порушень режиму припинення вогню наразі не зафіксовано.

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