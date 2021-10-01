У МОЗ розповіли, як безкоштовно отримати інсулін з 1 жовтня

З 1 жовтня пацієнти з діабетом зможуть отримати інсулін в аптеках за програмою «Доступні ліки» лише за електронними рецептами. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

Як відомо, з 1 жовтня інсулін входить до переліку «Доступних ліків», його можна отримати безоплатно або з доплатою в будь-якій аптеці, яка працює за договором з Нацслужбою здоров’я.

Щоб безкоштовно отримати інсулін за програмою «Доступні ліки» необхідно зробити п’ять наступних кроків:

Відвідати ендокринолога.

Мати складений індивідуальний план лікування, де ендокринолог призначає тип та дозування інсуліну і вносить ці дані в електронну систему охорони здоров’я (ЕСОЗ).

Отримати електронний рецепт у ендокринолога (якщо первинний рецепт, то лише у нього!) або свого сімейного лікаря. Сімейний лікар може виписати електронний рецепт лише за встановленим ендокринологом планом лікування і не може змінити призначення ендокринолога.

Прийти та отримати інсуліни у будь-якій аптеці з позначкою «Тут є доступні ліки» у будь-якому населеному пункті. Місце виписки електронного рецепта та місце реєстрації пацієнта неважливо.

Головне, аби аптека мала договір з НСЗУ Національна служба здоров’я України за напрямом реімбурсації інсулінів. Перевірити,чи це так, можна за номером контакт-центру 16 77 або на сайті НСЗУ на дашбордах у розділі Е-дані.

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Отримати повторний електронний рецепт у свого сімейного лікаря або ендокринолога.

У випадку, якщо тієї кількості інсулінів, які призначив ендокринолог, недостатньо, то сімейний лікар направляє пацієнта знову до ендокринолога для коригування або створення нового плану. До кого звертатися за повторним рецептом, пацієнт обирає самостійно.

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