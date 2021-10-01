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Netflix запустив україномовну версію сайту та переклав деякі серіали

Вероніка Рой

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Український інтерфейс з’явився на вебсайті стримінгової платформи Netflix, у її мобільних додатках та офіційних додатках для Smart TV. Також компанія запустила дубляж українською деяких популярних серіалів. Про це пише Громадське.

Всю інформацію про Netflix на платформах сервісу тепер можна читати українською.

Компанія офіційно запустила домен netflix.ua та українськомовну сторінку у Facebook та Instagram.

На Netflix вже можна подивитися в українському дубляжі такі серіали: «Академія Амбрелла», «Бріджертони», «Статеве виховання», «Корона», «Ферзевий гамбіт», «Паперовий будинок», «Дивні дива».

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Команда стримінгового сервісу обіцяє підтримку користувачів українською мовою у форматі чату та голосового зв’язку через додаток щодня з 15:00 до 23:00 за київським часом.

Це сервіс потокового передавання відео, що дає змогу дивитися різноманітні телесеріали, фільми, аніме, документалістику й інший контент із підключенням до інтернету. Перегляд буде без реклами, але за щомісячну плату. Новий контент додають щотижня.

Дивитися Netflix можна на смартфоні, планшеті, Smart TV, ноутбуці або пристрої потокової передачі за фіксованою щомісячною ціною. Є тарифні плани від 7,99 євро (246 грн) до 11,99 (370 грн) на місяць.

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