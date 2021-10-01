Майже 30 вулиць Львова будуть без світла

У п’ятницю, 1 жовтня, через ремонтні роботи 27 вулиць Львова залишаться без електропостачання. Про це у Facebook повідомляє гаряча лінія «Львівобленерго».
З 9:00 год. до 17:00 год. без електроенергії у м. Львів будуть вулиці :
- Симоненка, 4-10;
- Кульпарківська 200;
- В Великого, 117-125а;
- Перемиська, 2-16;
- Коновальця, 79-85а.б.в;
- Чупринки, 106-112;
- Повстанська, 9а-17.
- Пулюя, 30-40;
- Наукова, 17-45;
- Кульпарківська, 35-37;
- Скісна,1;
- Г.Упа, 80;
- В.Великого, 73.75.81 93 101;
- Симоненка, 1;
- Айвазовського, 10.12;
- Сонячна, 41;
- Музики, 34.36;
- Драй-хмари всі;
- Ліська, всі;
- Поліщука, 76.78;
- Боберського, 1-19;
- Зерова, 7-15,26-30;
- Здоровя всі;
- Левинського, 1-4.6;
- Київська, 1-7;
- Глибока,18.20.19-29;
- Новий Світ, 3-8,12.
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Вероніка Рой