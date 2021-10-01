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Майже 30 вулиць Львова будуть без світла

Вероніка Рой

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У п’ятницю, 1 жовтня, через ремонтні роботи 27 вулиць Львова залишаться без електропостачання. Про це у Facebook повідомляє гаряча лінія «Львівобленерго».

З 9:00 год. до 17:00 год. без електроенергії у м. Львів будуть вулиці :

  1. Симоненка, 4-10;
  2. Кульпарківська 200;
  3. В Великого, 117-125а;
  4. Перемиська, 2-16;
  5. Коновальця, 79-85а.б.в;
  6. Чупринки, 106-112;
  7. Повстанська, 9а-17.
  8. Пулюя, 30-40;
  9. Наукова, 17-45;
  10. Кульпарківська, 35-37;
  11. Скісна,1;
  12. Г.Упа, 80;
  13. В.Великого, 73.75.81 93 101;
  14. Симоненка, 1;
  15. Айвазовського, 10.12;
  16. Сонячна, 41;
  17. Музики, 34.36;
  18. Драй-хмари всі;
  19. Ліська, всі;
  20. Поліщука, 76.78;
  21. Боберського, 1-19;
  22. Зерова, 7-15,26-30;
  23. Здоровя всі;
  24. Левинського, 1-4.6;
  25. Київська, 1-7;
  26. Глибока,18.20.19-29;
  27. Новий Світ, 3-8,12.

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