Майже 30 вулиць Львова будуть без світла

У п’ятницю, 1 жовтня, через ремонтні роботи 27 вулиць Львова залишаться без електропостачання. Про це у Facebook повідомляє гаряча лінія «Львівобленерго».

З 9:00 год. до 17:00 год. без електроенергії у м. Львів будуть вулиці :

Симоненка, 4-10; Кульпарківська 200; В Великого, 117-125а; Перемиська, 2-16; Коновальця, 79-85а.б.в; Чупринки, 106-112; Повстанська, 9а-17. Пулюя, 30-40; Наукова, 17-45; Кульпарківська, 35-37; Скісна,1; Г.Упа, 80; В.Великого, 73.75.81 93 101; Симоненка, 1; Айвазовського, 10.12; Сонячна, 41; Музики, 34.36; Драй-хмари всі; Ліська, всі; Поліщука, 76.78; Боберського, 1-19; Зерова, 7-15,26-30; Здоровя всі; Левинського, 1-4.6; Київська, 1-7; Глибока,18.20.19-29; Новий Світ, 3-8,12.

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