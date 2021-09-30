На полігоні загинув 24-річний військовий з Львівщини

На військовому полігоні в зоні ООС трагічно загинув військовий з Сокальського району Роман Олекса. Про це 30 вересня у Facebook повідомила Сокальська міська рада.
Загиблому було 24 роки. Він родом з житель села Завишинець Сокальського району.
Роман Олекса був учасником АТО, загинув на полігоні в зоні проведення бойових дій на Донбасі.
Більше деталей наразі не повідомляють.
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Ольга Денисяка