На полігоні загинув 24-річний військовий з Львівщини

На військовому полігоні в зоні ООС трагічно загинув військовий з Сокальського району Роман Олекса. Про це 30 вересня у Facebook повідомила Сокальська міська рада.

Загиблому було 24 роки. Він родом з житель села Завишинець Сокальського району.

Роман Олекса був учасником АТО, загинув на полігоні в зоні проведення бойових дій на Донбасі.

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Більше деталей наразі не повідомляють.

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