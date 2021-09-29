Водіям нагадують: з 1 жовтня потрібно вмикати фари поза містом

Водіям нагадують, що з 1 жовтня під час руху поза населеними пунктами необхідно вмикати денні ходові вогні або ближнє світло фар. Про це йдеться на сторінці у Facebook Укравтодору.

Згідно з пунктом 9.8 Правил дорожнього руху, денні ходові вогні або ближнє світло фар мають бути увімкнені поза населеними пунктами у будь-який час доби з 1 жовтня до 1 травня. Саме в цей період видимість через погодні умови знижується, а світловий день скорочується.

Такі заходи вживаються для підвищення безпеки руху на дорогах та забезпечення достатньої видимості автотранспорту для всіх учасників дорожнього руху.

Також в Укравтодорі дали кілька порад для безпечного водіння у осінню негоду:

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Збільшіть дистанцію. Навіть невеликі опади можуть зробити дорогу слизькою і, відповідно, збільшити ваш гальмівний шлях.

Тримайтеся правого краю дороги. Трапляється, що водії в умовах поганої видимості виїжджають на середину дороги. Якщо ваш транспортний засіб буде їхати якомога ближче до краю проїзної частини, ризик зіткнення із зустрічним транспортним засобом мінімізується.

Увімкніть обігрів скла. Слідкуйте за тим, щоб на лобовому склі не збиралася волога. Також встановіть таку швидкість склоочисників, яка забезпечить найкращу видимість.Дотримуйтеся безпечної швидкості. Перевищення швидкості на мокрій дорозі може призвести до втрати контролю над транспортним засобом.

Уникайте небезпечних маневрів, передусім обгону. В умовах поганої видимості обгін може коштувати вам здоров’я або навіть життя.

При повній відсутності видимості з’їдьте на узбіччя та залиште увімкненими габарити та фари. Інколи найкраще рішення – перечекати негоду. Особливо, якщо попереду довга подорож. Не продовжуйте рух, якщо відчуваєте втому та сонливість.

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