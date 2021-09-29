Власниками карток АТБ-Pay стали більше 350 тисяч українців. Які переваги, можливості та призи вони одержали

Нова платіжна картка АТБ-Pay, яку корпорація «АТБ» випустила разом із «Райффайзен Банком» і Visa, стає все більш популярною. За декілька перших місяців з моменту старту проєкту видано вже більш ніж 350 тисяч таких пластикових карток. Причому грошовий обіг за ними також зростає значними темпами – понад 30% на місяць. За цими показниками стоять сотні тисяч громадян України, які, довіряючи бездоганній репутації «АТБ», перейшли на безготівкові платежі й тепер віддають їм перевагу.

Клієнти цих маркетів зробили це усвідомлено, одержавши безліч переваг, серед яких унікальна можливість заощаджувати свої кошти, а також шанс щомісяця вигравати цінні призи.

Так, у вересні призи (електронні сертифікати номіналом 500 грн) одержали 1667 осіб. Місяцем раніше, у серпні, пощастило 1382 клієнтам магазинів «АТБ». Призовий фонд розіграшу серед власників карток АТБ-Pay за два останні місяці перевищив 2 мільйони гривень! Нагадаємо, що розіграш регулярно проходить у чат-боті у популярному месенджері Viber.

Варто зазначити, що цей унікальний для вітчизняного ринку банківський продукт, окрім очевидних переваг знайомої багатьом українцям пластикової картки Visa Gold (вельми зручної для використання та безоплатної для здійснення більшості транзакцій), дає можливість одержувати максимально можливу знижку на продукти в супермаркетах «АТБ». Навіть якщо на ті чи інші товари вже надана знижка в межах акційних пропозицій, на них однаково діє додатковий бонус у разі розрахунків такою платіжною карткою.

Цікаво, що картка АТБ-Pay доступна не тільки для використання в магазинах торговельної мережі «АТБ». Це повноцінний банківський продукт із широкими можливостями – на неї можна перераховувати зарплату, пенсію, соціальні виплати, проводити будь-які операції. Отже, користуватися нею як будь-якою іншою карткою. Власники картки АТБ-Pay від «Райффайзен Банку» мають можливість без комісії поповнювати її готівкою в терміналах магазинів «АТБ», налаштувати безоплатний щомісячний переказ з іншої картки, знімати гроші в банкоматах будь-якого банку країни, не втрачаючи при цьому відсотки, і переказувати кошти з карток інших банків.

Незабаром компанія «АТБ» планує значно розширити перелік вигідних пропозицій для власників таких пластикових карток. А це означає, що буде ще більше акцій і значних знижок на продукти та товари першої необхідності.

Приміром, на початку жовтня у всіх магазинах найбільшої торговельної мережі країни відбудеться акція з мегазнижками на фрукти у разі оплати карткою АТБ-Pay. Власники таких карток одержать можливість придбати багаті необхідними в осінню пору року вітамінами банани, яблука та лимони зі знижкою 15%.

«Наше завдання не просто емітувати мільйони карток, а зробити АТБ-Pay основною банківською карткою для клієнта, створювати нові зручні сервіси… Разом із нашими улюбленими клієнтами та партнерами ми будемо змінювати фінансовий сектор України в інтересах споживача», – повідомив на своїй сторінці у Facebook Борис Марков, генеральний директор і голова ради директорів корпорації «АТБ».

Уже сьогодні оформити пластикову картку АТБ-Pay можна в будь-якому відділенні «Райффайзен Банку». Також у більш ніж двох сотнях супермаркетів торговельної мережі «АТБ» по всій Україні працюють представники банку, які на місці допомагають усім охочим швидко оформити й одержати таку вигідну платіжну картку. У вересні стартувала видача карток АТБ-Pay в магазинах Львівської, Волинської, Закарпатської, Чернівецької областей. На жовтень заплановане розширення проєкту на Івано-Франківську, Рівненську, Тернопільську та Хмельницьку області.

Станом на цей час у всіх 24 областях країни працюють 1262 супермаркети лідера українського ритейлу. На прилавках кожного з них представлено понад 3,5 тисячі найменувань продукції, близько третини з якої є товарами власних торгових марок. Нагадаємо, що цього року число постійних покупців торговельної мережі стало більшим за чотири мільйони. І ця цифра стрімко зростає, оскільки в багатьох регіонах країни відкривають нові супермаркети «АТБ». Усе більше українців віддають перевагу гарантовано свіжим продуктам та якісним товарам першої необхідності за чесними та демократичними цінами. Цим комфортні магазини «АТБ» відомі вже більш як чверть століття.

Як взяти участь у розіграші цінних призів:

Крок перший — оформити картку АТБ-Pay.

Крок другий — відсканувати QR-код на сайті банку та підключитися до чат-бота «АТБ» у месенджері Viber.

Крок третій — протягом місяця зробити в магазинах «АТБ» покупок на 1 тис. гривень (одним або декількома чеками).

Кожні витрачені наступні 500 грн. дають додатковий шанс на участь у розіграші. Наприкінці місяця переможцям приходять SMS-повідомлення та надається можливість самостійно вибрати категорію товарів або послуг, на яку можна буде витратити подарунковий сертифікат.

Три прості способи одержати банківську картку АТБ-Pay

Отримати у консультанта «Райффайзен Банку» у магазинах «АТБ» вашого міста. Необхідно мати при собі паспорт й ідентифікаційний код (ІПН). Оформлення займе не більше 10–15 хвилин, що дозволить у цей же день почати заощаджувати на покупках солідні суми. У будь-якому відділенні «Райффайзен Банку» – знайти найближче відділення банку зараз. Замовити картку також можна на сайті «Райффайзен Банку».

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