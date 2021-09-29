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Українські судді блокують створення Етичної ради

Андрій Котенський

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Венеційська комісія закликала невідкладно створити в Україні Етичну раду, яку блокують місцеві судді. Про нагальну необхідність створення Етичної ради при Вищій раді правосуддя заявив президент Венеційської комісії Джанні Букіккіо, пише Євпропейська правда.

«Судова реформа була в центрі мого недавнього плідного обміну думками з президентом України Володимиром Зеленським. Ця реформа має вирішальне значення для майбутнього країни, вона викликає дуже великі очікування в українському суспільстві», – заявив Букіккіо.

Він позитивно відзначив прийняття закону, який дозволить відновити роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, «яка повинна якомога швидше приступити до заповнення численних суддівських вакансій».

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«Ще одна важлива частина цієї реформи – створення Етичної ради… Міжнародні партнери України вже висунули своїх кандидатів. Зараз настійно необхідно, щоб Рада суддів України без подальших затримок провела свої призначення, які необхідні для проведення реформи», – заявив Букіккіо.

Він підкреслив, що всі зацікавлені органи повинні утримуватися від будь-яких заходів, дій, бездіяльності або процедур, що призводять до затримки створення Етичної ради, що може завдати непоправної шкоди реалізації незалежної та ефективної судової системи в Україні.

«Відповідальність за проведення судової реформи лежить на всіх… Я впевнений, що українські судді розуміють, що ця реформа необхідна не тільки для репутації та авторитету української судової системи, а й для України в цілому і для всіх українських громадян. Я закликаю їх взяти на себе відповідальність і підтримати реформу», – додав глава комісії.

Нагадаємо, посли країн G7 висловили занепокоєння затримкою висування кандидатів до Етичної ради. Раніше свою стурбованість у зв’язку зі зволіканням у доборі членів Етичної ради ВРП висловив посол ЄС в Україні Матті Маасікас.

Як повідомлялося, 13 вересня Рада суддів не підтримала жодного з кандидатів за своєю квотою на посади членів Етичної ради – органу за участю міжнародних експертів, що має відігравати ключову роль в очищенні Вищої ради правосуддя.

Після того в Офісі президента провели спеціальну зустріч щодо цього питання за участі керівників органів суддівського урядування, зокрема голови Ради суддів, Верховного суду, представники парламенту, а також послів країн Групи великої сімки.

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