Майже 20 вулиць Львова буде без світла. Перелік

У понеділок, 27 вересня, у Львові через проведення ремонтних робіт частина вулиць Львова залишиться без електроенергії. Про це інформує Гаряча лінія «Львівобленерго».
Так, з 9:00 год. до 17:00 год. без електроенергії у м. Львів будуть вулиці:
- Кульпарківська, 59,63,65.
- Героїв УПА, 73,77.
- Грабянки, 9,13,66,68.
- Бойчука, 10-30 парні.
- Боткіна, 2,4.6,33,71.
- Кульпарківська, 202-222.
- Смотрицького всі,
- 1-й Скнилівський провулок -всі.
- 2-й Скнилівський провулок- всі.
- Рубчака, 8(школа),10,11,12,14.
- В.Великого, 13а(дитсад),15,17,19.Широка 81МАФ,70-74МАФ.
- Панча, 9, 7, 9, 11, 13.Варшавська 56, 61А, 62, 64, 66, 67, 70.
- Панча, 18, 18а, 20, 22, 24, 26.
- Випасова 11б.
- Тракт Глинянський частково.
- Бігова частково.
- Поетична частково.
- Грушева частково.
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Вероніка Рой