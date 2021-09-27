Майже 20 вулиць Львова буде без світла. Перелік

У понеділок, 27 вересня, у Львові через проведення ремонтних робіт частина вулиць Львова залишиться без електроенергії. Про це інформує Гаряча лінія «Львівобленерго».

Так, з 9:00 год. до 17:00 год. без електроенергії у м. Львів будуть вулиці:

Кульпарківська, 59,63,65.

Героїв УПА, 73,77.

Грабянки, 9,13,66,68.

Бойчука, 10-30 парні.

Боткіна, 2,4.6,33,71.

Кульпарківська, 202-222.

Смотрицького всі,

1-й Скнилівський провулок -всі.

2-й Скнилівський провулок- всі.

Рубчака, 8(школа),10,11,12,14.

В.Великого, 13а(дитсад),15,17,19.Широка 81МАФ,70-74МАФ.

Панча, 9, 7, 9, 11, 13.Варшавська 56, 61А, 62, 64, 66, 67, 70.

Панча, 18, 18а, 20, 22, 24, 26.

Випасова 11б.

Тракт Глинянський частково.

Бігова частково.

Поетична частково.

Грушева частково.

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