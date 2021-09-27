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Львів’янка стала найгарнішою мамою Європи

Вероніка Рой

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40-річна львів’янка Зоряна Богдан на конкурсі краси «Місіс Європа-2021» завоювала цінний титул. Жінка отримала перемогу в номінації «Мама Європи 2021». Про це на своїй сторінці у Facebook написала директор конкурсу краси «Місіс Східна Європа» Уляна Оксенюк.

Конкурс краси «Місіс Європа-2021» проходив у Талліні (Естонія). На ньому мешканці Львова вдалося здобути титул найгарнішої мами Європи 2021.

«Наша Зоряна Богдан отримала найпочесніший титул «Найгарніша мама Європи 2021». Приймаємо привітання…», – написала Уляна Оксенюк.

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За освітою Зоряна Богдан – фінансист, у сфері працює майже 20 років. Вона також є мамою чотирьох синів. Вважає себе «шаленою мамою зі стажем».

У 38 років в Зоряни з’явилася мрія, якою почала жити – переплисти Босфор. Дух авантюризму і пригод підживлював мету, тоді знайшла однодумців. З цього народився клуб «Мальви», який за рік виріс до п’ятнадцяти учасниць – і це лише початок, бо попереду безліч планів.  Клуб – це спільні зустрічі, тренування, нетворкінг, навчальні тренінги, і просто дружні поради. Цього року їм вдалось вперше організувати справжній забіг – Malvy Flower Power Virtual Run.

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Фото: Уляна Оксенюк

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