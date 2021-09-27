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Глава Pfizer спрогнозував, коли світ може повернутися до нормального життя

Вероніка Рой

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Генеральний директор Pfizer Альберт Бурла прогнозує, що нормальне життя після пандемії повернеться протягом року. Однак для цього можуть знадобитися щорічні щеплення від Covid. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNBC.

«Я думаю, що протягом року ми зможемо повернутися до нормального життя», – сказав Бурла.

За його словами, повернення до нормального життя матиме певні застереження.

«Я не думаю, що це означає, що штами більше не будуть з’являтися, і я не думаю, що це означає, що ми зможемо прожити своє життя без щеплень». – додав глава Pfizer.

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Він додав, що, ймовірно, будуть потрібні щорічні щеплення від коронавірусу.

«У нас будуть вакцини, яких вистачить як мінімум на рік, і я думаю, що найбільш вірогідним сценарієм буде щорічна вакцинація, але насправді ми не знаємо, нам потрібно почекати і подивитися дані», – додав Бурла.

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