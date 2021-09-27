Для Вікторії Полюги із СМА зібрали 50% потрібної суми

Небайдужим вдалося зібрати 53% необхідної суми на життєво важливий препарат для однорічної львів’янки Вікторії Полюги, у якої діагностували спінальну м’язову атрофію. Проте потрібно ще зібрати понад 25 млн грн. Про це йдеться на Facebook-сторінці «Врятуємо Вікторію разом».
Зазначимо, в однорічної львів’янки Вікторії Полюги виявили спінальну м’язову атрофію, від якої поступово слабнуть усі м’язи. Через це втрачається здатність сидіти, тримати голову, а з часом і самостійно дихати.
Врятувати дитину може ін’єкція швейцарського препарату Zolgensma, вартість якої становить 65 млн грн. Станом на 25 вересня завдяки небайдужим вдалося зібрати понад 29 млн грн, що становить 53% від потрібної суми. Львів’ян просять долучитися до збору ще 25,5 млн грн. Для сім’ї дівчинки ця сума не підйомна. Тож усіх небайдужих просять допомогти врятувати життя дитини.
«Разом з Вами ми пройшли половину найважчого в моєму житті шляху! Ще багато роботи, але разом ми довели, що здійснити чудо для Вікторії реально!», – йдеться у повідомленні благодійників.
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Monobank:
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Вероніка Рой