Батько голови ЛОДА купив завод у Дашаві за 36 мільйонів

ТзОВ «Гео-надра-інвест», засновником якого Зіновій Козицький, батько голови Львівської ОДА, придбало Дашавський завод композиційних матеріалів. Про це йдеться у системі Prozorro.Продажі.

На аукціон, який відбувся 23 вересня, Фонд держмайна виставив майновий комплекс Дашавського заводу композиційних матеріалів, що розташований у Стрийському районі.

Завод спеціалізується на виробництві напівфабрикатів для шинної й гумово-технічної промисловості, спеціальних мастик для ізоляції нафтопроводів і газопроводів.

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На момент продажу на заводі працювали 33 людини, загалом у підприємства було більше 2,2 млн грн боргів. Відомо, що майно є у занедбаному стані.

Стартова ціна виставленого на торги Дашавського заводу становила трохи більше 33 млн грн. На торги подався лише один учасник, ТзОВ «Гео-надра-інвест», тому й отримав право викупу підприємства за 36,3 млн грн.

Найближчим часом Фонд держмайна має укласти з фірмою договір купівлі-продажу.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, ТзОВ «Гео-надра-інвест» займається видобутком газу, зареєстроване у Львові на вул. Січових Стрільців, 12.

Засновником фірми є 64-річний Зіновій Козицький – батько чинного голови Львівської ОДА Максима Козицького. Керує підприємством Степан Козицький, ще один син Козицького-старшого.

Активи Зіновія Козицького об’єднані у групу компаній «Західнадрасервіс», яка займається бурінням та видобутком нафти і газу, а також працює у галузі альтернативної енергетики.

Як пише Zaxid.net, у 2019 році електростанції Козицького згенерували електроенергії на 655,4 млн грн. А нещодавно одна з фірм Зіновія Козицького отримала дозвіл на видобуток газу біля Миколаєва.

Додамо, що Зіновій Козицький увійшов до сотні найбагатших українців 2020 року за версією журналу Forbes.

Скриншот зі сайту Forbes. Натисніть на зображення для збільшення

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Фото заводу – Фонд держмайна