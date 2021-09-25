У новобудові на Новому Львові самовільно знесли шматок фасаду

На першому поверсі новобудови на вул. Угорській власники комерційного приміщення самовільно демонтували шмат фасадної стіни. За це їм тепер світить близько 50 тисяч гривень штрафу. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник міського голови Львова з питань містобудування Любомир Зубач.

Йдеться про новобудову на вул. Угорській, 12, найімовірніше – ЖК «Софіївка». Тут власники приміщення на першому поверсі почали реконструкцію і, не маючи на те жодних дозволів, демонтували шматок стіни з фасадної частини будинку.

«Із вікна зробили ні, не двері, а всю стіну демонтували. Працівники міської інспекції ДАБК поцікавились, чи мають бізнесмени дозволи на такі кардинальні зміни. Виявилось, що ні. Будівельні роботи попросили зупинити, однак підприємці набрали такого розгону, що наступного дня на місці величезної діри в будинку встановили вітрину», – написав Любомир Зубач.

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За словами Зубача, згодом співвласник згаданого приміщення прийшов у міську інспекцію ДАБК і сказав, що згодом підвезе документи. При цьому чоловік вважає, що такими роботами нічого не порушує.

Перевірка на об’єкті триватиме до 5 жовтня. Після цього на підприємців мають накласти штраф розміром близько 51 тисячу гривень, а також зобов’яжуть усунути порушення.

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