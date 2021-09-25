У Червонограді померла найнижча мама України

Марія Українець із Червонограда, яка була найнижчою матір’ю в країні, померла після тривалої хвороби. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила керівниця Благодійного фонду «Здійснити мрію» Уляна Флишко.

Відомо, що Марія Українець тривалий час боролась із онкологією, проте у суботу, 25 вересня, померла. Жінці було лише 36 років.

У 2011 році Марія Українець стала найнижчою матір’ю України. Із ростом 96 см їй вдалося не лише завагітніти, а й виносити та народити дитину, незважаючи на те, що лікарі не давали жодних надій на це. Новонароджена дівчинка була лише вдвічі меншою за свою маму.

Декілька років тому чоловік Марії Українець загинув після жорстокого побиття. Незабаром у жінки виявили онкологічне захворювання. Кошти на її лікування збирав Благодійний фонд «Здійснити мрію».

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Марія Українець незабаром після народження доньки у 2011 році

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