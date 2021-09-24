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Врятувати Вікторію. Анонімний благодійник подвоїть суму зібраних коштів за день

Андрій Котенський

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Пожертви на порятунок маленької львів’янки Вікторії Полюги, які вдасться зібрати впродовж 24 вересня, подвоїть анонімний благодійник. Про це йдеться на офіційній сторінці порятунку дівчинки у Facebook.

«Сьогодні особливий день. Сьогодні добра вдвічі більше. Кожні 100 гривень перетворяться на 200, 1000 на 2000, а перший мільйон на 2 мільйони. Адже всі кошти, що надійдуть на картки, рахунки, міжнародні платформи для Вікторії Полюги будуть подвоєні анонімним благодійником», – йдеться у повідомленні.

24 вересня небайдужих просять, як ніколи, долучитися до збору.

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«Поширте у себе на сторінці цей пост для ваших друзів і розкажіть, що ви особисто знаєте історію Вікторії. Особиста розповідь і запевнення, що ви знаєте про родину Вікторії значно збільшують довіру людей…

Кожна гривня, долар чи євро надіслані сьогодні будуть вдвічі цінніші. Ми віримо, що нам вдасться, і вже завтра ми будемо мати мінімум 50% від необхідної суми! Разом – ми сила! Врятуємо Вікторію Разом», – закликають організатори збору.

Як відомо, діагноз, який має Вікторія Полюга – спінальна м’язова атрофія (СМА), що поступово забирає у дівчинки здатність рухатися. Від СМА є ліки, один рятівний укол Zolgensma (Золгенсма), що коштує 55 млн грн.

РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ДОПОМОГИ

Приватбанк 4731 2196 1475 0994 Полюга Назар (тато)

Ощадбанк 5167 8032 2632 0880 Коцовська Мар’яна (мама)

Monobank: 5375411404612058 UAH Отримувач

БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД ВІКТОРІЯ СМА

Код отримувача: 44233657

UA413052990000026007031019925

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