Врятувати Вікторію. Анонімний благодійник подвоїть суму зібраних коштів за день

Пожертви на порятунок маленької львів’янки Вікторії Полюги, які вдасться зібрати впродовж 24 вересня, подвоїть анонімний благодійник. Про це йдеться на офіційній сторінці порятунку дівчинки у Facebook.

«Сьогодні особливий день. Сьогодні добра вдвічі більше. Кожні 100 гривень перетворяться на 200, 1000 на 2000, а перший мільйон на 2 мільйони. Адже всі кошти, що надійдуть на картки, рахунки, міжнародні платформи для Вікторії Полюги будуть подвоєні анонімним благодійником», – йдеться у повідомленні.

24 вересня небайдужих просять, як ніколи, долучитися до збору.

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«Поширте у себе на сторінці цей пост для ваших друзів і розкажіть, що ви особисто знаєте історію Вікторії. Особиста розповідь і запевнення, що ви знаєте про родину Вікторії значно збільшують довіру людей…

Кожна гривня, долар чи євро надіслані сьогодні будуть вдвічі цінніші. Ми віримо, що нам вдасться, і вже завтра ми будемо мати мінімум 50% від необхідної суми! Разом – ми сила! Врятуємо Вікторію Разом», – закликають організатори збору.

Як відомо, діагноз, який має Вікторія Полюга – спінальна м’язова атрофія (СМА), що поступово забирає у дівчинки здатність рухатися. Від СМА є ліки, один рятівний укол Zolgensma (Золгенсма), що коштує 55 млн грн.

РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ДОПОМОГИ

Приватбанк 4731 2196 1475 0994 Полюга Назар (тато)

Ощадбанк 5167 8032 2632 0880 Коцовська Мар’яна (мама)

Monobank: 5375411404612058 UAH Отримувач

БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД ВІКТОРІЯ СМА

Код отримувача: 44233657

UA413052990000026007031019925

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