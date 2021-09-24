У Львові терміново збирають кошти на ліки для 9-річного хлопчика

У Львові оголосили терміновий збір коштів на закупівлю п’яти ампул дорогого препарату для хлопчика із запаленням всіх оболонок серця. Про це інформує керівниця благодійного фонду «Крила надії» Наталія Ліпська.
9-річний хлопчик з панкардитом перебуває у реанімації.
«Щоб врятувати життя потрібно п‘ять ампул дуже дорогого препарату та ліки для підтримки. Ціна питання – 108 тис. грн», – повідомила Наталія Ліпська.
Реквізити для допомоги:
- карта ПриватБанк: 5169330519980178;
- для переказів з інших банків: IBAN UA733052990000026005041005761 код ЄДРПОУ 35620901;
- https://www.liqpay.ua/uk/checkout/card/i25820194067.
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Аліса Белей