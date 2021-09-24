У Львові терміново збирають кошти на ліки для 9-річного хлопчика

У Львові оголосили терміновий збір коштів на закупівлю п’яти ампул дорогого препарату для хлопчика із запаленням всіх оболонок серця. Про це інформує керівниця благодійного фонду «Крила надії» Наталія Ліпська.

9-річний хлопчик з панкардитом перебуває у реанімації.