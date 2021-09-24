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У Карпатах – сильний вітер та сніг з дощем: туристів просять не йти в гори

Вероніка Рой

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Туристів закликають утриматися від походів у гори через складні погодні умови. Про це інформує Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Гірські рятувальники попереджають, що сніг та паморозь вже вкрили схили гірських масивів, а температурні позначки опустилися ближче до нуля.

«Зважаючи на це, надзвичайники закликають туристів одягатися тепліше, брати з собою термос з гарячим чаєм та обов’язково попереджати рятувальників про свої наміри у горах», – йдеться у повідомленні.

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Утриматися від виходу у високогір’я закликають і у Чорногірському гірському пошуково-рятувальному пості.

«Наполегливо рекомендуємо утриматися від виходу у високогір’я! Станом на 8:35 24.09.2021 на г. Піп Іван Чорногірський температура повітря 0°С, вітер південно-західний 20-24м/с з поривами до 30м/с, хмарно обмежена видимість до 70м, дрібний дощ зі сніжною крупою», – зазначають у пошуково-рятувальному пості.

Нагадаємо, 22 вересня на горі Піп Іван Чорногірський випав сніг.

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Фото: Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

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