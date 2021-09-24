Початок опалювального сезону під загрозою через борги львів’ян, – «Львівтеплоенерго»

Станом на вересень 2021 року мешканці міста Львова заборгували за загарячу воду та опалення понад 250 млн грн. Це ставить під загрозу початок опалювального сезону. Про це йдеться на Facebook-сторінці ЛМКП «Львівтеплоенерго».

Як стверджують у «Львівтеплоенерго», наразі борги львів’ян за гарячу воду та опалення становлять 256 млн грн. Це, як стверджує підприємство, ставить під загрозу початок опалювального сезону.

«ЛМКП «Львівтеплоенерго» повідомляє, що станом на 01.09.2021р. заборгованість за послуги з централізованого опалення та гарячого водопостачання становить 256 мільйонів грн. Дана заборгованість за надані послуги ставить під загрозу початок опалювального сезону. Просимо боржників терміново розрахуватись за спожиті послуги», – йдеться у повідомленні «Львівтеплоенерго».

Нагадаємо, переважно опалювальний сезон у Львові стартує у жовтні. Станом на 12 серпня підприємства теплозабезпечення міста були на 90% готові до опалювального сезону.

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