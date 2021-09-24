Дорогу Перемишляни-Плугів відремонтували за 125 млн грн

Дорожники завершили капітальний ремонт 20 км дороги Перемишляни – Чемеринці – Плугів. Вартість робіт становила понад 125 млн грн. Про це повідомив заступник голови Львівської ОДА Юрій Бучко.
Масштабний ремонт дороги Перемишляни – Чемеринці – Плугів не виконувався з часу її будівництва – з 60-тих років минулого століття. Ремонт виконали в межах програми «Велике будівництво».
Станом на сьогодні ремонт дороги завершили. На виконання робі витратили 125,8 млн гривень коштів державного дорожнього фонду.
В межах ремонту на ділянці від с.Боршів до с. Дунаїв через с. Чемеринці виконали роботи з:
- розпушення існуючого покриття;
- влаштування нової основи;
- влаштування двох шарів асфальтобетонного покриття;
- влаштування барєрне огородження;
- нанесли розмітку та встановлено нові дорожні знаки.
Тепер, за словами Юрія Бучка, мешканці населених пунктів Виписки, Чемертнці, Дунаїв, Біле, Кучерівка, Вишнівчик, Підсмереки та інших матимуть належне сполучення з центром громади в м.Перемишляни.
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Фото: Юрія Бучка
Вероніка Рой