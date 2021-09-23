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Вийшов з дому на Левандівці та зник: у Львові розшукують чоловіка

Аліса Белей

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У Львові оголосили у розшук Кантарджяна Максима, який п’ять дні тому вийшов з дому у районі Левандівки та зник. Про це інформує пошуково-рятувальна волонтерська асоціація.

46-річний Максим Кантарджяна, 18 вересня вийшов з дому у районі Левандівки. Наразі місцеперебування його невідоме. Його зріст: 175 см. Худорлявої тілобудови.

Особливі прикмети: на лівій нозі (зверху від коліна) татуювання у вигляді кота, шрам від апендициту, волосся темне та коротке.

Був одягнений у салатову футболку, сіро-голубу куртку, спортивні штани та чорні кросівки.

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Усім, кому відоме місцеперебування зниклого, просять повідомляти на безкоштовну гарячу лінію 0-800-310-911 або 102.

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