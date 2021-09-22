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Назвали ТОП-10 найбільш затребуваних вакансії на Львівщині

Вероніка Рой

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У Львівському обласному центрі зайнятості назвали ТОП-10 найбільш затребуваних професій. Про це йдеться на сайті відомства.

Так, до ТОП-10 найбільш затребуваних професій, представників яких шукають працедавці Львівщини, увійшли:

  • швачки,
  • водії автотранспортних засобів,
  • монтери кабельного виробництва,
  • кухарі,
  • касири торговельного залу,
  • слюсарі з експлуатації та ремонту підземних газопроводів,
  • оператори автоматичних та напівавтоматичних ліній верстатів та установок,
  • слюсарі-ремонтники,
  • продавці продовольчих товарів
  • мулярі.

За кількістю вільних робочих місць у регіоні лідирують швачки. Для них зафіксовано майже 290 пропозицій роботи із заробітком від 6 000 до 14 750 грн.

Стільки ж варіантів працевлаштування є й для водіїв автотранспортних засобів. Претендентам пропонують винагороду, що коливається від мінімальної зарплати до 20 000 грн.

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Бракує в області також понад 140 монтерів кабельного виробництва та більш як 100 кухарів. Представникам цих професій готові платити до 10 000 грн та 12 000 грн відповідно. Замикає п’ятірку з рекордним – майже 100 – числом вакансій касир торговельного залу, зарплата якого сягає до 15 000 грн.

Стільки ж в області налічується вакансій для слюсарів з експлуатації та ремонту підземних газопроводів. Щоправда, їм працедавці пропонують від 7 176 до 7 500 грн. На майже вдвічі вищий заробіток – до 15 000 грн – можуть розраховувати оператори автоматичних та напівавтоматичних ліній верстатів та установок, для котрих є понад 80 вільних робочих місць.

Також місцеві фірми і компанії шукають майже 70 слюсарів-ремонтників із зарплатою до 17 000 грн, понад 60 продавців продовольчих товарів, працю котрих оцінюють до 1 0000 гривень.

Наприкінці переліку затребуваних вакансій – муляр. Для представників цього ремесла є понад півсотні варіантів роботи із винагородою до 20 000 грн.

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