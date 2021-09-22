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Львів’яни реанімували пасажира трамвая, в якого зупинилося серце

Андрій Котенський

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У середу, 22 вересня, приблизно в обід пасажири львівського трамвая №2 врятували чоловіка, в якого зупинилося серце. Вони проводили заходи реанімації до приїзду «швидкої», чим врятували йому життя, повідомив завідувач відділення реанімації Львівської обласної клінічної лікарні Олег Півень, пише Zaxid.net.

За словами лікаря, чоловікові близько 70 років. У травмваї йому раптово стало погано і на площі Ринок пасажири допомогли йому вийти на вулицю, де він знепритомнів і упав.

На щастя, серед пасажирів були люди, які уміли проводити реанімаційні заходи. Вони зрозуміли, що у чоловіка зупинилось серце і реанімували його до приїзду «швидкої». Надалі допомогу хворому надавали медпрацівники, а тоді передали пацієнта лікарям реанімаційного відділення лікарні.

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У лікарні підключили усі необхідні пристрої і після четвертої спроби дефібриляції серце чоловіка забилося.

«Чому у чоловіка зупинилося серце, наразі невідомо, бо обстеження лише почали проводити. Електрокардіограма показала, що інфаркту нема. Причину зупинку серця можна буде встановити після проведення всіх необхідних обстежень», – каже Олег Півень.

О 16.20 Олег Півень повідомив, що пацієнт прийшов до свідомості, назвав своє прізвище. Їхав з роботи, пам’ятає, що сів у трамвай, а що було далі, не знає.

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