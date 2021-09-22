ОСТАННІ НОВИНИ

ДТП у Самборі: водія мікроавтобуса затисло в салоні

Вероніка Рой

|

У середу вранці, 22 вересня, на в’їзді у місто Самбір зіткнулися вантажівка та мікроавтобус. У результаті ДТП одного з водіїв затисло у салоні автомобіля.

За даними поліції Львівщини, ДТП сталася близько 10:00 год. на автодорозі Львів-Самбір-Ужгород, при в’їзді у місто Самбір.

Попередньо відомо, що 28-річний водій автомобіля «Фіат Дукато» не вибрав безпечної дистанції та здійснив зіткнення з вантажівкою «Вольво», що їхала попереду.

Реклама партнерів

У результаті аварії водія мікроатобуса затисло у салоні авто. Як інформують у ДСНС Львівщини, рятувальники за допомогою гідравлічного інструменту вивільнили затисненого водія та передали працівникам медичної служби. Чоловіка  госпіталізували  у Самбірську центральну районну лікарню у стані середньої важкості.

На місці події працюють слідчі територіального підрозділу поліції Львівщини. Правоохоронці встановлюють усі обставини події. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Фото: поліція, ДСНС

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Забудова лісу у Брюховичах: до чого тут учасники АТО
Олена КАРП'ЮК
Забудова лісу у Брюховичах: до чого тут учасники АТО

Члени дачного кооперативу «Патріот-1», які є учасниками АТО, хочуть отримати 5,3 га землі у Брюховицькому лісі нібито пі...

Свобода та комфорт. «АТБ» підтримує програму першої леді Олени Зеленської «Безбар’єрність»
Анастасія ПИЖ
Свобода та комфорт. «АТБ» підтримує програму першої леді Олени Зеленської «Безбар’єрність»

Три десятиліття тому Україна стала незалежною вільною країною. Всі ці роки ми трудилися та боролися, щоб зламати стереот...

Три роки згарища. Скільки Львову ще чекати на відновлення стрільбища СКА?
Вероніка РОЙ
Три роки згарища. Скільки Львову ще чекати на відновлення стрільбища СКА?

Влітку 2018 року спалахнув стрілецький комплекс СКА навчально-спортивної бази літніх видів спорту Міністерства оборони У...

Форум видавців у Львові-2021. Програма фестивалю
Аліса БЕЛЕЙ
Форум видавців у Львові-2021. Програма фестивалю

З 15 по 19 вересня у Львові пройде 28-й Форум видавців – найбільша літературна подія Східної Європи, що поєднує у собі к...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів