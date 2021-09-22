ДТП у Самборі: водія мікроавтобуса затисло в салоні

У середу вранці, 22 вересня, на в’їзді у місто Самбір зіткнулися вантажівка та мікроавтобус. У результаті ДТП одного з водіїв затисло у салоні автомобіля.

За даними поліції Львівщини, ДТП сталася близько 10:00 год. на автодорозі Львів-Самбір-Ужгород, при в’їзді у місто Самбір.

Попередньо відомо, що 28-річний водій автомобіля «Фіат Дукато» не вибрав безпечної дистанції та здійснив зіткнення з вантажівкою «Вольво», що їхала попереду.

Реклама партнерів

У результаті аварії водія мікроатобуса затисло у салоні авто. Як інформують у ДСНС Львівщини, рятувальники за допомогою гідравлічного інструменту вивільнили затисненого водія та передали працівникам медичної служби. Чоловіка госпіталізували у Самбірську центральну районну лікарню у стані середньої важкості.

На місці події працюють слідчі територіального підрозділу поліції Львівщини. Правоохоронці встановлюють усі обставини події. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Фото: поліція, ДСНС