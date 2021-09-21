Якої погоди мешканцям Львівщини чекати 22 вересня

У середу, 22 вересня, у Львівській області прогнозують холодну та хмарну погоду та до +9 градусів тепла. Про це інформує Львівський гідрометцентр.

Завтра на Львівщині хмарна погода буде триматися до самого вечора. Опадів синоптики не прогнозують. Температура вночі становитиме 4-6°, вдень – 9-11° тепла.

Вітер північно-західний, 5 – 10 м/с.

Додамо, синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха в коментарі РБК-Україна розповіла, що на цьому тижні в Україні очікується холодна погода з дощами.

Проте вже на вихідних потеплішає, а опади поступово припиняться. Як зазначила синоптик, починаючи з суботи буде менше хмар, а опади зменшуватимуться.

За прогнозом Укргідрометцентру, у п’ятницю, 24 вересня, через територію України буде проходити атмосферний фронт, тому очікуються більш інтенсивні дощі, ніж протягом тижня, повідомила Птуха. Водночас за прогнозом Укргідрометцентру, на цьому тижні в Україні очікуються заморозки. Попри сильне похолодання в Україні на цьому тижні сніг очікується тільки в Карпатах. На решті території опади поки що у вигляді дощу.