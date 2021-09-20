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Затримали експосадовця МВС, який організував теракт і вбивство мітингарів на Майдані

Аліса Белей

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Правоохоронці затримали колишнього працівника керівного складу управління громадської безпеки Головного управління МВС у Києві Юрія Спаських, який під час Революції Гідності організував теракт та вбивство мітингувальників. Про це інформує «Українська правда», з посиланням на власні джерела у правоохоронних органах.

«У лютому 2014 року підозрюваний, виконуючи явно злочинний наказ керівництва ГУМВС України в м. Києві та перевищуючи повноваження… організував терористичний акт та вбивство мітингувальників», – йдеться у повідомленні.

Внаслідок таких дій підозрюваного заподіяно тяжкі наслідки, зокрема у вигляді вбивства трьох осіб, спричинення тяжких тілесних ушкоджень 14 особам та тілесних ушкоджень середньої тяжкості 59 особам».

В Офісі генпрокурора не називають ім’я підозрюваного, але за даними джерел УП, затриманий Юрій Спаських.

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Зазначається, що експравоохоронець почав переховуватися від органів слідства та суду після повідомлення йому про підозру на початку вересня. Його оголосили у розшук.

Спаських інкримінують організацію на виконання явно злочинного наказу терористичного акту, незаконного перешкоджання проведенню зборів, мітингів, умисних вбивств та закінчених замахів на вбивства, заподіяння умисних тяжких тілесних ушкоджень, а також перевищення влади та службових повноважень працівником правоохоронного органу.

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