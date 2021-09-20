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У Винниках вщент згорів автомобіль

Аліса Белей

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У понеділок вранці, 20 вересня, у Винниках біля Львова загорівся автомобіль «ВАЗ-2104». Внаслідок пожежі автомобіль згорів. Про це інформує пресслужба ДСНС Львівщини.

Пожежа в автомобілі «ВАЗ-2104» у місті Винники сталася близько 08:56. На місце події прибули вогнеборці пожежно-рятувальної частини Винників.

Як з’ясувалось, водій автомобіля «ВАЗ-2104», під час руху відчув неприємний запах та майже відразу побачив дим. Чоловік зупинив транспортний засіб та викликав вогнеборців. На момент прибуття пожежного підрозділу, автомобіль був охоплений вогнем.

О 09:05 вогнеборці локалізували пожежу, та за дві хвилини ліквідували. Під час пожежі зорів автомобіль.

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Внаслідок події ніхто не постраждав. Зараз встановлюються обставини та причини події.

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