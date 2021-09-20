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Прийшла справжня осінь: погода на Львівщині 21 вересня

Аліса Белей

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У вівторок, 21 вересня, у Львівській області прогнозують холодну та хмарну погоду та до +9 градусів тепла. Про це інформує Львівський гідрометцентр.

Завтра на Львівщині хмарна погода буде триматися до самого вечора. Опадів синоптики не прогнозують. Температура вночі становитиме 4-6°, вдень – 9-11° тепла.

Вітер північно-західний, 5 – 10 м/с.

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Також,  як повідомили у Державній службу з надзвичайних ситуацій цього тижня в Україні прогнозується значне похолодання. У західних областях синоптики попереджають про нічні заморозки 22 і 23 вересня.

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