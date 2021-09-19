У Львові помер відомий енергетик Ярослав Шпак

У Львові у віці 83 роки помер Заслужений енергетик України, Президент асоціації «Паливно-енергетичного комплексу Львівщини» Ярослав Шпак. Про це на своїй сторінці у Facebook голова Львівської ОДА Максим Козицький.

Панахида відбудеться у вівторок, 21 вересня, у Каплиці Різдва Хрестителя Господнього Йоана по вулиці Пекарській, 52 у Львові. Поховають відомого енергетика на Сихівському цвинтарі.

Народився Ярослав Шпак 26 лютого 1938 році у селі Озерна Зборівського району Тернопільської області. Закінчив факультет електрифікації Львівського сільськогосподарського інституту, нині — Львівський національний аграрний університет.

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Перші кроки в опануванні професії зробив в Західноукраїнському філіалі «УкрНДІпросіль­електро». Також працював у виробничому енергетичному об’єднанні «Крименерго»: спочатку головним інженером, а потім – генеральним директором.

З 2001 по 2010 рр. був головою спостережної ради ПАТ «Львівобленерго». А 2008 року був президентом асоціації «Паливно-енергетичний комплекс Львівщини». Крім цього Ярослав Шпак перебував на посаді заступника директора ТОВ «ЕКО-ОПТІМА».

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