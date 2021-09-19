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У Львові лікарі виходили дівчинку, яка народилася з вагою 710 грам

Вероніка Рой

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Лікарі неонатального центру Львівської обласної клінічної лікарні протягом чотирьох місяців виходжували дівчинку, яка народилася з вагою 710 грам. Про це йдеться на Facebook-сторінці неонатального центру.

Іванка народилася у травні з вагою 710 грам. Протягом чотирьох місяців немовля перебувало у лікарні. З них два місяці – у реанімації та три місяці була киснево залежною. Попри не легкий шлях, медикам вдалося виходити дитину.

«Наша донечка народилась 21 травня на 28 тижні вагітності з вагою 710 грам та зростом 29 сантиметрів. Ми пройшли з Іванкою нелегкий шлях, але з вірою в неї та молитвою до Бога. Іванка з‘явилася на світ з великою кількістю проблем зі здоров’ям…Два місяці реанімації та три місяці кисневої залежності – і наша Іваночка роздихалась. Ми вдячні черговим лікарям та медсестрам, які перебували з нашою донечкою кожен день протягам майже 4 місяців!», – зазначила мама дівчинки Оксана.

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