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Українка впала у прірву, коли робила селфі на курорті в Іспанії

Вероніка Рой

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На іспанському курорті українка, роблячи селфі, впала у прірву. Її госпіталізували з серйозними травмами, від яких вона пізніше померла. Цю інформацію РБК-Україна підтвердили у Міністерстві закордонних справ України.

Інцидент стався 14 вересня. Українська туристка під час перебування на оглядовому майданчику в іспанському місті Бенідорм зірвалася у море з висоти близько 30 метрів. За інформацією ЗМІ, 26-річна українська туристка впала у прірву при спробі зробити селфі.

lifeinbenidorm.comВідомо, що трагедія сталася біля популярної пам’ятки в іспанському місті Бенідорм.

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«Громадянка була госпіталізована, але від отриманих множинних травм згодом померла в лікарні. Генеральне консульство України в Барселоні надає необхідну консульську допомогу рідним загиблої», – заявили в МЗС.

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Фото: lifeinbenidorm.com

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