У Львові продовжують збір коштів для Вікторії Полюги із СМА

У Львові триває збір коштів для однорічної Вікторії Полюги, в якої діагностували спінальну м’язову атрофію. Наразі зібрали 40% потрібної суми. Про це йдеться на Facebook-сторінці «Врятувати Вікторію разом».

Зазначимо, в однорічної львів’янки Вікторії Полюги виявили спінальну м’язову атрофію, від якої поступово слабнуть усі м’язи. Через це втрачається здатність сидіти, тримати голову, а з часом і самостійно дихати.

Врятувати дитину може ін’єкція швейцарського препарату Zolgensma, вартість якої становить 65 млн грн. Станом на 16 вересня завдяки небайдужим вдалося зібрати понад 21,9 млн грн. Тож львів’ян просять долучитися до збору ще 33 млн грн. Для сім’ї дівчинки ця сума не підйомна. Тож усіх небайдужих просять допомогти врятувати життя дитини.

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«Нам потрібна ваша допомога! Наш збір дуже сповільнився. Може всі друзі розповіли усім друзям… Потрібні нові двері, та ми поки не знаємо куди стукати. 40 % зібрано, нам би ще раз повторити своє досягнення, а потім залишиться зовсім трішечки. І Вікуся житиме», – закликають благодійники.

РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ДОПОМОГИ

PayPal: [email protected]

Приватбанк

4731 2196 1475 0994 Полюга Назар (тато)

Приватбанк:

5168 7427 1698 7346 Полюга Назар (тато)

Ощадбанк

5167 8032 2632 0880 Коцовська Мар’яна (мама)

Monobank:

5375411404612058

UAH

Отримувач

БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД ВІКТОРІЯ СМА

Код отримувача: 44233657

UA413052990000026007031019925

Назва банку: АТ КБ “ПРИВАТБАНК”

PayPal: [email protected]

USD Міжнародні перекази через GoFundMe

https://gofund.me/be58ad6d

EUR Міжнародні перекази через GoFundMe

https://gofund.me/bc0176d9

PLN https://www.siepomaga.pl/viktoria-sma

USD IBAN UA973052990000026201899325378

SWIFT CODE/BIC: PBANUA2X

POLIUHA Назар Полюга

EUR IBAN: UA553052990000026207899325639

SWIFT CODE/BIC: PBANUA2X

POLIUHA NAZAR

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