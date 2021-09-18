На Львівщину приїде Володимир Зеленський

28 вересня на Львівщині з робочим візитом приїде президент України Володимир Зеленський. Глава держави відвідає Яворівський полігон, де відбудеться День високоповажних гостей та преси в рамках міжнародних військових навчань Rapid Trident-2021. Про це пише Zaxid.net.

Про візит президента на Львівщину 28 вересня йшлося на засіданні президії Львівської облради у п’ятницю, 17 вересня. Національна академія сухопутних військ імені Петра Сагадачного звернулася про перенесення дати сесії Львівської облради з вівторка, 28 вересня, на інший день.

Саме 28 вересня на Яворівському полігоні відбудеться День високоповажних гостей та преси, на який запросили і депутатів Львівської облради. Заходи будуть відбуватися за участі верховного головнокомандувача – президента України Володимира Зеленського.

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Відповідно президія ЛОР вирішила провести сесію не традиційно у вівторок, 28 вересня, а у четвер – 30 вересня.

У Національній академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного розповіли, що до візиту президента готуються, однак остаточного рішення ще немає.

Rapid Trident – військові навчання на території України, які проходять переважно на території Яворівського військового полігону з 2006 року в рамках програми «Партнерство заради миру» за участю військовослужбовців країн НАТО. Метою їх проведення є підготовка до спільних дій у складі багатонаціональних сил під час коаліційних операцій.

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