Грузинська гросмейстерка подала в суд на Netflix через неточності у серіалі «Ферзевий гамбіт»

Грузинська гросмейстерка Нона Гапріндашвілі звернулася до суду з позовом до компанії Netflix. Шахістка заявляє, що у серіалі «Ферзевий гамбіт» вжили низку неточностей щодо неї. Про це пише видання «Новости-Грузия» з посиланням на текст позову, передає Громадське.

У позові йдеться, що у серіалі її називають чемпіонкою світу серед жінок, яка ніколи не грала з чоловіками.

Натомість шахістка зазначає, що станом на 1968 рік, про який йдеться у серіалі, вона вже змагалася щонайменше з 59 шахістами. Крім того, її назвали росіянкою, проте вона грузинка.

«Netflix нахабно і свідомо брехав про досягнення Гапріндашвілі з дешевою і цинічною метою «роздути драму» створивши враження, ніби його вигадана героїня зуміла зробити те, що не зробила жодна інша жінка, включаючи Гапріндашвілі», – йдеться у повідомленні.

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Гапріндашвілі вимагає 5 мільйонів доларів компенсації. Її представляє група американських та грузинських юристів. Також жінка вимагає від Netflix публічного спростування неправдивих фактів у серіалі.

Зазначимо, драматичний мінісеріал «Ферзевий гамбіт» з’явився на екранах у жовтні 2020 року. Він розповідає про успіх молодої геніальної шахістки Елізабет Гармон, а консультантом у створенні серіалу став колишній чемпіон світу з шахів Гаррі Каспаров.

Картина стала найпопулярнішим мінісеріалом на стримінговому сервісі Netflix. Лише за перші 28 днів після прем’єри його подивилися понад 62 млн разів.

Хто така Гапріндашвілі?

Нона Гапріндашвілі у 1962-1978 роках була п’ятою в історії шахів чемпіонкою світу серед жінок, а в 1976 році отримала звання першої міжнародної гросмейстерки серед жінок.

Фото:FELIX KRYMSKY/IRAKLY CHOKHONELIDZE/TASS

У 1978 році вона стала першою жінкою, якій дали звання міжнародної гросмейстерки серед чоловіків. Крім того, Гапріндашвілі є п’ятиразовою чемпіонкою СРСР та першою володаркою «Шахового Оскара».

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