Заступника мера Червонограда підозрюють у заволодінні бюджетними коштами

Заступника голови міста Червоноград Миколу Мисака підозрюють у заволодінні бюджетними коштами. За даними слідства, посадовець, який на той час був директором комунального підприємства, завдав понад 170 тисяч гривень збитків під час закупівлі продуктів для шкіл.

У прокуратурі Львівщини інформують, що ще у лютому 2018 року комунальна установа «Центр з обслуговування закладів освіти Сокальського району», яку на той час очолював теперішній заступник голови Червонограда, провів тендер на постачання продуктів харчування для потреб шкіл Сокальського району, зокрема яловичини охолодженої та філе курячого.

Пізніше підозрюваний укладав додаткові угоди для поставки продуктів, проте вже за необґрунтовано значно вищими цінами. Натомість різницею між фактичною та сумою що була сплачена, незаконно заволодів.

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Далі, за інформацією поліції Львівщини, посадовець, не перевіривши належним чином інформацію про коливання цін на ринку та всупереч законодавству у сфері публічних закупівель, підписав відповідні угоди та документи з підприємцем. У результаті продукцію придбали за цінами, які були значно вищими від тих, які були від початку встановлені основним договором.

Як результат, комунальному підприємству було заподіяно матеріальну шкоду на суму понад 170 тис грн.

У поліції Львівщини додали, що на підставі отриманих доказів слідчі повідомили заступнику голови міста Червоноград про підозру. Його дії кваліфіковані за ч. 1 ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України.

Крім того, підозру отримав і підприємець –за ч. 1 та ч. 2 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Слідство у кримінальному провадженні триває.

Додамо, теперішнім заступником міського голови Червонограда є Микола Мисак. Він же очолював у 2018 році комунальну установу «Центр з обслуговування закладів освіти Сокальського району».

Зауважимо, Миколу Мисака також звинувачують у недбалості при закупівлі неякісних шкільних меблів у школи Сокальського району. Тоді збитки бюджету становили майже 1 млн грн. Посадовцю та підприємцю теж повідомили про підозру.

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