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Український скелелаз став чемпіоном світу у Москві

Андрій Котенський

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На чемпіонаті світу зі скелелазіння, що проходить у Москві, тріумфував українець Даниїл Болдирєв. Про це на своїй сторінці у Facebook, повідомив засновник школи скелелазіння Андрій Качнов.

У фінальній дуелі дисципліни на швидкість українець обійшов на лічені долі секунди іспанця Еріка Нойю Кардона. На третьому місці – американець Ной Братчі.

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На честь перемоги Даниїла Болдирєва у Москві лунав гімн України.

Для уродженця Донецька – це вже другий титул чемпіона світу. Першу перемогу на чемпіонаті світу він здобув у 2014 році.

Варто також додати, що швидкісне скелелазіння увішло до програми Олімпійських ігор, що відбудуться у 2024 році в Парижі.

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