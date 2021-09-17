Похолодання та дощі: якими будуть вихідні на Львівщині

На цих вихідних, 18-19 вересня, на Львівщині синоптики прогнозують вдень місцями, вночі по всій території – короткочасні дощі, грози. Про це інформує Львівський гідрометцентр.

У суботу, 18 вересня, у Львівській області прогнозують грози, місцями значний дощ та пориви вітру. Температура вночі становитиме 7-12° тепла, вдень – 13-18° тепла. Вітер західний 15 – 20 м/с.

У неділю, 19 вересня, в області також буде хмарна погода з проясненнями. Вночі місцями дощі, вдень без істотних опадів. Вночі синоптики прогнозують 2-7° тепла, а вдень – 6-11° тепла. Вітер західний, 9 – 14 м/с.

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У зв’язку з такими несприятливими погодними умовами мешканців Львівщини закликають дотримуватись правил безпеки. Не ходіть попід розлогими деревами, лініями електропередач та рекламними щитами, а найкраще перечекати негоду у приміщенні.

Правила поведінки під час грози:

Якщо ви перебуваєте вдома, зачиніть всі вікна та двері, у приміщенні не повинно бути протягу, тримайтеся якомога далі від електроприладів.

Якщо негода застала вас на вулиці, намагайтесь не ходити попід карнизами будинків, а також тримайтеся якомога далі від розлогих дерев, рекламних щитів та ліній електропередач. Уникайте металевих парканів, стін, біля яких ростуть дерева, вуличних ліхтарів, металевих веж, опор електропередач.

Якщо у грозу ви опинилися в лісі, не ховайтеся на підвищенні. Тримайтеся місця, де низькі дерева.

Не можна ховатися від зливи під деревом – воно притягує блискавки. Крім того, є небезпека падіння важких гілок, які можуть зламатись від поривів вітру.

Якщо ви опинилися в полі, знайдіть заглиблення в землі. Бажано, щоб місце було сухим, адже волога земля сильніше проводить електрику.

Не можна купатися у водоймах під час грози. Якщо ви на човні та бачите, що наближається негода, намагайтеся якнайшвидше дістатись до берега.

Якщо вас застала гроза на велосипеді або мотоциклі, припиніть рух і перечекайте грозу на відстані приблизно 30 м від них;

Якщо гроза застала вас в автомобілі, не потрібно його покидати, необхідно закрити вікна й опустити автомобільну антену.

Всі електричні прилади є своєрідними приймачами для блискавок. Тому в жодному випадку не користуйтеся ними під час грози, краще їх вимкнути з мережі.

Нагадаємо, під час грози ввечері 1 серпня у Стрийському парку на двох молодих людей віком 20 та 18 років впало дерево. Від отриманих травм вони загинули на місці. Одним із загиблих виявився 20-річний курсант Академії сухопутних військ.

Загалом негода повалила у Львові 85 дерев, пошкодила 8 авто, лінії електропередач та кілька дахів.

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