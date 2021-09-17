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Як вибрати кондиціонер для квартири?

Омелян Шевчук

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Кондиціонер у сучасній квартирі – річ звична і необхідна. Але коли настає момент вибору обладнання, багато покупців розгублюються у різноманітті кліматичної техніки, її характеристиках та особливостях. Тому далі розкажемо вам про ключові моменти вибору кондиціонера для квартири. Проте відразу зауважимо, що самостійний добір будь-якого обладнання без відповідних знань та навичок – справа ризикована.

Види кліматичної техніки для квартири

Хоча принцип роботи усього обладнання цього виду схожий, як і його мета – створення комфортних умов проживання, техніка поділяється на види за конструкцією:

● Спліт-система залишається найпопулярнішим устаткуванням для кондиціонування. Вона складається із двох блоків: зовнішній встановлюють на фасаді будівлі, а внутрішній безпосередньо у кімнаті, з’єднують їх системою труб та кабелів. Популярність спліт-систем пов’язана з доступною ціною, можливістю монтажу не тільки під час будівництва чи ремонту оселі, а й у будь-який інший момент.

● Касетні системи менш поширені у квартирах, бо їхнім облаштуванням треба займатися на етапі проведення чорнових ремонтних робіт у приміщенні. Система розміщується у міжстельовому просторі, тому велику роль відіграє висота стелі та інші технічні особливості квартири.

● Мобільні кондиціонери взагалі не потребують монтажу – поставив у потрібному місці, увімкнув у розетку і все. Але разом з такою перевагою, є і багато недоліків: пристрій займає чимало місця, працює досить шумно, тому люди, які звикли до тиші під час сну – спати з увімкненим пристроєм, скоріше за все, не зможуть.

Відрізнити одну кліматичну техніку від іншої за конструкцією ви зможете і без допомоги фахівця, а от вибір вже залежатиме від ваших побажань та технічних характеристик приміщення.

Кондиціонер за площею квартири та потужністю

Теоретично на 10 м² кімнати необхідно 1 кВт потужності приладу. Ця формула спрацьовує для пустого приміщення: без меблів та побутових приладів, і без людей. Практично ж, у кожній кімнаті є якась техніка, а люди живуть у квартирі і якщо вдень вони працюють, то вночі все таки там сплять. І прилади, і людський організм виділяють тепло, тому це треба також враховувати, обираючи кондиціонер за потужністю.

Коли потужність приладу покупець може дізнатися просто – з характеристики пристрою, то визначити чи її вистачить для кімнати, чи не буде надлишку або недостачі – складно без допомоги фахівця.

Окрім електричної потужності, побутові кондиціонери мають ще й охолоджувальну – її теж треба враховувати. Вона вимірюється в одиницях BTU, а розшифровується так:

1. BTU 5-7 – для кімнат до 20 м²;
2. BTU 9 – охолодить до 25 м²;
3. BTU 11 – розраховано на приміщення до 35 м².

Визначивши перераховані характеристики – до встановлення кондиціонерів у Львові переходити ще зарано. Обладнання буває із різними додатковими функціями, тож треба обрати потрібні саме вам, бо кожна опція підвищує вартість приладу і немає сенсу переплачувати за те, чим користуватися не будете. Із корисних функцій кліматичної техніки є такі:

● Обігрів приміщення – виручить у міжсезоння, коли загальна система опалення не працює;
● Фільтрація повітря: стане в нагоді алергікам і буде незамінним помічником у місті, де багато автомобілів;
● Контроль вологи: в нормі в приміщенні вона має бути в межах 40-60% для гарного самопочуття.

Не менш важливо перед купівлею знайти фахівців, які встановлять пристрій і проводитимуть обслуговування кондиціонеру регулярно, бо від нього залежить довговічність обладнання і якість його роботи.

 

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