У школі в Лисичанах відремонтували туалети за понад 500 тисяч гривень

У школі в селі Лисиничі, що на Львівщині, відремонтували санвузли, облаштували хідник та полагодили систему водовідведення. Про це повідомила начальниця міського управління освіти Зоряна Довганик.

Так, у школі в селі Лисиничі Пустомитівського району, що на Львівщині, на відремонтування туалетів, облаштування хідника та полагодження системи водовідведення витратили понад 500 тисяч гривень.

«Тільки цьогоріч до нашої освітянської спільноти приєдналися нові школи, розташовані на території Львівської МТГ, а за кошти міського бюджету вже виконуються ремонтні роботи», – зазначила керівниця відділу освіти Личаківського району Зоряна Хонько.

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