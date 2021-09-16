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Сильні пориви вітру та дощ: погода на Львівщині 17 вересня

Аліса Белей

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У п’ятницю, 17 вересня, у Львові та області прогнозують погіршення погодних умов: можливі грози, сильний вітер, значні дощі та град. Про це інформує Львівський гідрометцентр.

На Львівщині весь день небо буде вкрите хмарами. Вночі місцями, вдень по всій території – короткочасні дощі, грози. Вдень подекуди значні дощі та град.

Температура вночі становитиме 12-14° тепла, вдень – 18-20° тепла. Вітер південно-західний, 7 – 17 м/с.

Як повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, вдень під час гроз подекуди шквали 17 – 22 м/с та град.

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У зв’язку з такими несприятливими погодними умовами мешканців Львівщини закликають дотримуватись правил безпеки. Не ходіть попід розлогими деревами, лініями електропередач та рекламними щитами, а найкраще перечекати негоду у приміщенні.

Правила поведінки під час грози:

  • Якщо ви перебуваєте вдома, зачиніть всі вікна та двері, у приміщенні не повинно бути протягу, тримайтеся якомога далі від електроприладів.
  • Якщо негода застала вас на вулиці, намагайтесь не ходити попід карнизами будинків, а також тримайтеся якомога далі від розлогих дерев, рекламних щитів та ліній електропередач. Уникайте металевих парканів, стін, біля яких ростуть дерева, вуличних ліхтарів, металевих веж, опор електропередач.
  • Якщо у грозу ви опинилися в лісі, не ховайтеся на підвищенні. Тримайтеся місця, де низькі дерева.
  • Не можна ховатися від зливи під деревом – воно притягує блискавки. Крім того, є небезпека падіння важких гілок, які можуть зламатись від поривів вітру.
  • Якщо ви опинилися в полі, знайдіть заглиблення в землі. Бажано, щоб місце було сухим, адже волога земля сильніше проводить електрику.
  • Не можна купатися у водоймах під час грози. Якщо ви на човні і бачите, що наближається негода, намагайтеся якнайшвидше дістатись до берега.
  • Якщо вас застала гроза на велосипеді або мотоциклі, припиніть рух і перечекайте грозу на відстані приблизно 30 м від них;
  • Якщо гроза застала вас в автомобілі, не потрібно його покидати, необхідно закрити вікна і опустити автомобільну антену.
  • Всі електричні прилади є своєрідними приймачами для блискавок. Тому в жодному випадку не користуйтеся ними під час грози, краще їх вимкнути з мережі.

Нагадаємо, під час грози ввечері 1 серпня у Стрийському парку на двох молодих людей віком 20 та 18 років впало дерево. Від отриманих травм вони загинули на місці. Одним із загиблих виявився 20-річний курсант Академії сухопутних військ.

Загалом негода повалила у Львові 85 дерев, пошкодила 8 авто, лінії електропередач та кілька дахів.

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