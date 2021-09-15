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Службовий собака винюхав у посилках із книжками та зошитами контрабандні цигарки

Вероніка Рой

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Службовий собака Львівської митниці винюхав у посилках із книжками та зошитами контрабандні цигарки. Про це йдеться на Facebook-сторінці митників.

Так, 15 вересня на митному посту «Львів-поштовий» виявили у посилках приховані від митного контролю цигарки без акцизних марок.

Так, з Чернігова у Великобританію відправляли дві посилки (від різних відправників). Згідно з поданими деклараціями, у посилках мали знаходитися книги і зошити. Проте в одній виявили 64 пачки цигарок без акцизних марок, а в другій – 70 пачок.

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На прихований товар зреагував службовий собака Львівська митниця – лабрадор на ім’я Джек.

Наразі працівники митниці вживають заходи щодо документування правопорушення.

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Фото: митники

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