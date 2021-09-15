Через удар сніжкою 12-річний хлопчик мало не втратив ногу

У Львівській обласній дитячій клінічній лікарні «ОХМАДИТ» півроку лікували 12-річного хлопця, який мало не втратив ногу після удару сніжкою. Про це йдеться на Facebook-сторінці медзакладу.

Медики розповідають, що ще взимку 12-річному хлопчику сніжка влучила у стегно. З того часу медики півроку рятували ногу дитини. А пацієнту довелося перенести чотири складні операції.

В «ОХМАДИТі» зазначають, що удар сніжкою був сильний, але хлопець спершу не звернув на це уваги. Наступного дня побачив величезний синяк. Лікування вдома не допомогло, дитину госпіталізували.

«У хлопця діагностували гематому правого стегна і обширну флегмону м’яких тканин. Завідувач хірургічного відділення лікарні Роман Стеник і дитячий хірург Олег Содома розкрили гнійник, почистили, поставили дренаж і призначили лікування. Рана загоювалася, але на 10-й день хлопець поскаржився на біль, припухлість і підвищену температуру. На УЗД лікарі побачили причину цього стану – абсцес. Щільний утвір не був зв’язаний з кісткою, онколог виключив пухлину. Видаляли утворення в умовах операційної, виникла кровотеча і ми покликали на допомогу судинного хірурга з Львівська обласної клінічної лікарні Романа Трутяка. Він зупинив венозну кровотечу і забрав тромб із стегнової артерії», – розповідають медики.

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Рана загоювалася поволі, а через місяць батьки привезли сина у відділення судинної хірургії. Цього разу – кровотеча. Рана росла вглиб до прооперованої артерії, при тривалому контакті із зовнішнім середовищем можлива кровотеча.

«На ангіографії лікарі виявили псевдоаневризму, а ще інфекція знищила нитки, якими зшили судину. Судинні хірурги зі здорової ноги забрали підшкірну вену і зшили її з артерією вище і нижче місця інфекції. Заново сформовану судину пустили анатомічно не зовсім правильно, обійшли місце, в якому була інфекція, щоб уникнути чергової кровотечі. Псевдоаневризму усунули ендоваскулярно» – додають в «ОХМАДИТі».

Попри доволі довге лікування, медикам вдалося врятувати ногу хлопця. Зараз йому навіть дозволили їздити на велосипеді і плавати.

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