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В Україні пропонують створити лабораторію для перевірки якості вина

Вероніка Рой

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Державна служба з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів пропонує створити лабораторію для проведення аналізу якості виноробної продукції. Оскільки інших можливостей, щоб прибрати з полиць неякісні вина сумнівного походження, на сьогодні немає. Про це заявила голова Держпродспоживслужби Владислава Магалецька, передає Укрінформ.

«Для того, щоб прибрати з полиць магазинів неякісні вина сумнівного походження, потрібно мати можливість для широкого виявлення. Тож, Держпродспоживслужба пропонує створити лабораторію з проведення аналізу за якістю виноробної продукції. Ядерно-магнітний резонансний спектрометр для цієї лабораторії буде передбачено в плані закупівель відомства», – сказала Магалецька.

За її словами, лабораторія може бути створена на базі Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи, для чого необхідно закупити відповідне обладнання, або така лабораторія може бути створена бізнесом й акредитована за встановленою процедурою.

Магалецька зауважила, що проблема фальсифікації виноробної продукції існує не лише в Україні.

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«Скандал з фальсифікацією вина, яке йде на експорт, в тому числі у Східну Європу, відбувається в такій країні як Італія. Один з найбільш відомих прикладів – це затримання поліцейськими цієї країни організованої групи, які підробляли і відправляли на експорт тосканські вина дуже відомої марки. І, на жаль, сума операцій була на рівні 400 тис. євро на місяць», – розповіла керівниця відомства.

Магалецька закликала споживачів проявляти пильну увагу до якості продукції, купувати вино в офіційних торговельних мережах, звертати увагу на маркування і в разі сумнівів щодо якості продукції звертатися по допомогу до Держпродспоживслужби.

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