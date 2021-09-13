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В Україні запустили патруль на електросамокатах

Вероніка Рой

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У суботу, 11 вересня, у місті Ужгород, що в Закарпатській області, запустили перший в України патруль на електросамокатах. Про це повідомляє пресслужба Патрульна поліції Закарпатської області.

«Сьогодні (в суботу, 11 вересня, – ред.) на своє перше патрулювання вирушив екіпаж на електросамокатах. Такі патрулювання будуть здійснюватися лише у світлу пору доби і звісно, що поліцейські будуть у повному спорядженні», – йдеться у повідомленні.

Завдання патрульних перш за все превентивне: вони пояснюватимуть, як правильно потрібно поводитися на такому виді транспорту. Окрім того, як запевняються у патрульній поліції, інспектори зможуть оперативніше реагувати на виклики.

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Фото: патрульна поліція

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